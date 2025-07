Mano quer vitória sobre o Fortaleza para aliviar pressão no Grêmio

O principal motivo da irritação é o rendimento recente do Tricolor gaúcho, especialmente no retorno após o Mundial. Por isso, um novo resultado ruim pode interferir na avaliação sobre a sua continuidade e de sua comissão técnica no clube.

O duelo contra o Fortaleza nesta terça-feira (29) torna-se representativo para o Grêmio, pois simboliza um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro . O embate evidencia uma disputa direta na luta contra o rebaixamento. O resultado também pode se tornar um divisor de águas para o técnico Mano Menezes. Afinal, com a fase negativa, o trabalho do comandante passou a receber pressão da torcida.

A situação para o Imortal já causa uma certa preocupação, pois não vence há cinco partidas desde a volta dos embates após a disputa do Mundial de Clubes. A última vitória ocorreu na reestreia da temporada, na decisão da Recopa Gaúcha contra o São José. Por isso, um clima de temor ronda o Grêmio, que deseja afastar o ambiente de incerteza com um resultado positivo sobre o Fortaleza.

Grêmio necessita de rápida resposta

A performance aquém das expectativas no jogo que marcou a eliminação do Grêmio na Sul-Americana também foi motivo para reclamações. Afinal, a equipe não teve postura ofensiva condizente à necessidade em reverter desvantagem de dois gols do Alianza Lima. O Tricolor gaúcho até apresentou uma evolução na derrota para o Palmeiras em comparação com as partidas anteriores. Contudo, não levou perigo para o goleiro adversário com frequência, especialmente na segunda etapa.

Neste sentido, o treinador planeja fazer mudanças na equipe com o intuito de obter a vitória. A esperança de Mano Menezes será escalar o meio-campista Riquelme, de 18 anos, entre os titulares pela terceira vez. Vale citar que provavelmente Cristaldo voltará a ser opção depois de se recuperar de desgaste muscular. Mesmo assim, o mais provável é que o argentino seja alternativa no banco.