Mano deve manter promessa como titular, mesmo com volta de Cristaldo ao Grêmio

Argentino se recupera de desgaste muscular, mas deve ser opção no banco. O mais provável é que Riquelme siga entre os 11 iniciais do Imortal

O técnico Mano Menezes contará com o retorno do meio-campista Cristaldo entre os relacionados do Grêmio para o duelo com o Fortaleza. Mesmo assim, o treinador não deve fazer mudança entre os titulares. Afinal, a expectativa é de que a preferência seja por seguir com o jovem Riquelme na equipe inicial pelo terceiro jogo consecutivo.

Cristaldo retoma as condições físicas depois de se recuperar de desgaste muscular, que o fez ser ausência nos dois últimos compromissos do Imortal. Com isso, o mais provável é que o camisa 10 fique como opção no banco.