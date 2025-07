Julio Sérgio comunica morte do filho de 15 anos e recebe homenagens da Roma ao Santos

Apoio da comunidade esportiva

A notícia evidentemente sensibilizou o meio esportivo, mas especialmente os clubes defendidos por Júlio ao longo da carreira. O Santos, por exemplo, emitiu um comunicado em solidariedade:

“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sergio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004. O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!”, escreveu.

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sergio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004. O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando.… pic.twitter.com/0DS0uisLAb — Santos FC (@SantosFC) July 28, 2025

A Roma, clube que o acolheu por cinco temporadas, também demonstrou apoio: “Júlio, estamos com você neste momento de dor inimaginável. Toda a equipe da AS Roma está com sua família, e todos os romanistas o abraçam”.

Já o Botafogo-SP, clube que o revelou, deixou uma mensagem de carinho e consolo. “(…) Júlio Sérgio foi revelado nas categorias de base do Tricolor. Ele chegou à Seleção Brasileira de base atuando pelo Pantera. A diretoria presta os seus mais sinceros sentimentos de condolências à família e amigos e reza para que todos encontrem forças neste momento para superar essa triste perda”.

Espiritualidade

O ex-atleta participou, ainda neste mês, do ‘Legendários’ — retiro masculino com base em princípios evangélicos. Ele inclusive comentou sobre a experiência em seu perfil nas redes sociais.

“Pais, filhos, casamento, relacionamento, respeito, compreensão, perdão, atitude e fé. Reflexões e autoconhecimento de uma maneira emocionante e intensas como eu não havia sentido antes”, disse na ocasião.