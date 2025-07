Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado e Tricolor medem forças no Beira-Rio, nesta quarta, às 21h30, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil-2025 / Crédito: Jogada 10

Em momentos opostos neste retorno do calendário, Internacional e Fluminense medem forças, nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Assim, as equipes se reencontram no Beira-Rio dois anos depois do duelo eletrizante que protagonizaram pela Libertadores de 2023. Vale lembrar que os dois times fizeram a final da competição nacional em 1992, quando o Colorado levou a melhor. Dessa forma, o time gaúcho entrou já na terceira fase, quando eliminou o Maracanã-CE, com dois triunfos consecutivos. O Tricolor, por sua vez, aplicou uma goleada por 8 a 0 no Águia de Marabá, passou pelo Caxias por 2 a 1 e pela Aparecidense, com uma vitória simples no Rio e goleada em Goiânia.

Desde que retornou do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, os comandados do técnico Renato Gaúcho acumulam quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho, por sua vez, está invicto, com três triunfos e um empate, com a polêmica expulsão de Léo Jardim, do Vasco. Onde assistir O confronto desta quarta-feira (30) terá a transmissão da TV Globo, Premiere, SporTV e Amazon Prime. Como chega o Internacional A equipe gaúcha deve ter o retorno de Vitão, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Vasco, e está à disposição do técnico Roger Machado. Além disso, Vitinho e Ronaldo também estão aptos e aparecem como boas opções em seus respectivos setores. Carbonero, poupado no primeiro tempo contra o Cruz-Maltino por desgaste físico, se destacou quando entrou em campo e balançou a rede. Por outro lado, Enner Valencia e Ricardo Mathias devem ficar de fora.