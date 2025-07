Goleiro do CRB elogia elenco antes de decisão contra o Cruzeiro: ‘Nos permitindo sonhar’

Dois meses após a classificação histórica do CRB sobre o Santos de Neymar pela terceira fase da Copa do Brasil, o Galo vive momentos de altos e baixos. Depois de classificar contra o Peixe e chegar à liderança da Série B, a equipe alagoana acumulou seis partidas sem vitórias – sequência negativa que foi quebrada com a goleada por 4 a 0 sobre o Novorizontino , no último final de semana. Nesse meio tempo, uma das poucas notícias a serem comemoradas pela torcida regatiana foi a renovação de contrato do goleiro Matheus Albino, de 30 anos.

“É um jogo muito esperado por todos nós. A Copa do Brasil é uma competição tão grande. Fomos avançando jogo a jogo e agora nos permitimos sonhar com isso. A vitória contra o Novorizontino veio na melhor hora possível e sabemos que a Copa do Brasil envolve uma preparação especial. Como é mata-mata, saber jogar esse primeiro jogo vai ser essencial. Nós jogadores entendemos a nossa força em casa com o apoio do torcedor para a partida de volta. Entregar tudo em campo e trazer um bom resultado para Maceió vai ser muito importante”, prometeu Albino.

Goleiro do CRB pegou pênalti contra o Santos

Após a classificação contra o Santos – na qual pegou penalidade na disputa e fez defesas difíceis -, Albino chegou a receber sondagens de times brasileiros e portugueses, mas renovou com o CRB até o fim de 2028. Focado na partida decisiva e na recuperação do clube, que hoje ocupa o 10º lugar da Série B, o arqueiro deve chegar à marca de 100 jogos com a camisa regatiana na partida de volta das oitavas de final. Assim, a admiração por Cássio, goleiro do Cruzeiro, e a possibilidade de fazer novamente história são motivações especiais para o duelo.

“Estou ansioso e feliz por bater essa meta de 100 jogos pelo CRB. Para mim, é uma honra. Ainda mais tendo a oportunidade de chegar nessa partida de número 100 em um jogo histórico para todos nós, como é o caso da partida de volta. Eles são uma equipe gigante e o Cássio, sem dúvidas, é uma das referências na posição de goleiro no futebol brasileiro. Todos nós estamos trabalhando duro porque sabemos que é preciso aproveitar muito bem as oportunidades que surgirem pelo caminho”, projetou.