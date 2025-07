Fluminense receberá por venda de Alexsander ao Galo

Por ser clube formador do volante, Tricolor receberá 3,5% do valor pago pelo Atlético-MG ao Al-Ahli (SAU), mas outra cláusula cai por terra

Vai pingar no Fluminense! Com a venda do volante Alexsander do Al-Ahli (SAU) ao Atlético-MG, o Tricolor carioca receberá uma porcentagem por ser clube formador do atleta. Como ficou nas Laranjeiras de 2014 a 2024, ou seja, dos 10 aos 20 anos de idade, o Fluminense terá direito a 3,5% da transferência.