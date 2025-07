Flamengo planeja apresentação de Samuel Lino e Carrascal à torcida no Maracanã

Após anunciar Saúl e Emerson Royal, Rubro-Negro deve apresentar as contratações antes do duelo contra o Atlético pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Assim como ocorreu com o lateral-direito Emerson Royal e o meia Saúl, o Flamengo se prepara para apresentar o atacante Samuel Lino e o meia Jorge Carrascal, nesta quinta-feira (31), no Maracanã, contra o Atlético, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Contratação mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino desembarcou no Rio de Janeiro no início da tarde de hoje, para fazer exames médicos e assinar contrato. O Rubro-Negro, afinal, comprou o jogador do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões).