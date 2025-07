Flamengo e São Paulo lideram ranking de torcida feminina e escancaram disparidade no Brasil

Rubro-Negro e Tricolor detém o maior percentual de preferência entre as mulheres no comparativo entre clubes com as maiores torcidas do país

A pesquisa reuniu 2.000 pessoas acima dos 15 anos entre 132 municípios e detém uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Conforme o estudo, nenhuma agremiação possui maioria feminina em sua torcida, mas o Flamengo lidera a preferência entre mulheres: com 19,7%. Já o São Paulo aparece com 5,6% na sequência.

O cenário do futebol brasileiro se mantém majoritariamente masculino, mas nota-se avanços pontuais em percurso. Uma pesquisa elaborada recentemente entre O Globo, Ipsos e Ipec, realizada entre os dias 05 e 09 de junho de 2025, revelou que Flamengo e São Paulo têm destaque nacional entre clubes com maior proporção de mulheres em suas torcidas.

Entre termos proporcionais, cariocas e paulistas também ocupam o topo do ranking. O Rubro-Negro contabiliza 48% da torcida composta por mulheres, enquanto o Tricolor surge com 45%.

Números gerais e diferenças por gênero

O Flamengo detém vantagem tanto no número absoluto quanto proporcional de torcedoras entre os cinco clubes com maiores torcidas do Brasil. Apesar de a maioria dos torcedores ainda ser composto por homens, o percentual feminino da torcida (48%) supera a média nacional, de apenas 21,2%.

Já o São Paulo lidera entre os representantes com a menor diferença entre os gêneros — ainda no comparativo com os cinco clubes de maiores torcidas. De acordo com a estatística, 5,6% são mulheres e 7,2% homens.

O levantamento também expôs o desequilíbrio nos percentuais de outras torcidas. O Palmeiras, que anteriormente apresentava 6,2% de preferência entre mulheres, recuou para 5%. Já Vasco se destacou pelo alto índice masculino, com 67% de presença. O número, aliás, representa o maior percentual entre os clubes citados.