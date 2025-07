Ex-Botafogo, atacante brasileiro chega à Indonésia e destaca: ‘Maior do país’

No Brasil, Allano, reforço do Persija Jakarta, também passou por Cruzeiro, Bahia, Goiás, Criciúma, CSA e, por último, Operário

“Quando chegou o contato eu me animei bastante, já conhecia um pouco do clube, mas depois que cheguei aqui é que tive a real dimensão. É um clube muito grande, o maior do país, tem uma grande torcida, muito apaixonada e uma estrutura muito boa também. Espero poder corresponder dentro de campo e ajudar o clube a conquistar os objetivos da temporada”, disse.

Revelado nas categorias de base do Botafogo e com passagens por Cruzeiro, Bahia, Goiás, Criciúma, CSA e, por último, Operário Ferroviário, o atacante Allano acertou sua transferência para o Persija Jakarta, da Indonésia. O brasileiro assinou, então, contrato válido por um ano com a equipe asiática. Allano exaltou o clube e projetou a temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com grande experiência no futebol internacional, Allano já conta no seu currículo com uma passagem pelo futebol asiático, quando defendeu o Ventforet Kofu, do Japão. O atacante também já atuou em Portugal, por Estoril Praia e Santa Clara. Na Turquia, defendeu o Bursaspor. Allano destacou a sua experiência no futebol da Ásia.

“É um novo desafio na minha carreira. Essa é a minha segunda passagem no futebol da Ásia, então já conheço um pouco da forma do futebol aqui, que é de muita intensidade, velocidade, movimentação. Estou bem feliz e motivado com esse desafio aqui na Indonésia e por defender o maior clube do país”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.