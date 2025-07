Estrela Vermelha goleia e vai à terceira fase da Champions

Além do gigante sérvio, que fez 5 a 1 no LIncoln Reds, outras quatro equipes se garantiram na próxima fase da Liga dos Campeões

No principal jogo do dia na Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha, em casa, confirmou o favoritismo e venceu o Lincoln Red, de Gibraltar, por 5 a 1. Na ida, o time sérvio venceu por 1 a 0.

Aliás,o Estrela conta com três brasileiros. E dois deles mandaram bem. O atacante Bruno Duarte — ex-Portuguesa-SP e Guimarães, e que fez o gol no jogo de ida — deixou o dele mais uma vez. Já o goleiro Matheus defendeu um pênalti. O terceiro brasileiro é Rodrigão. O zagueiro, ex-Atlético-MG e Zenit, começou como titular e fez bom jogo.

Como foi a vitória do Estrela Vermelha

O Estrela foi logo abrindo frente com dois gols antes dos 15 minutos, com Katai e Ivanić, em assistência de Katai. Bruno Duarte ampliou aos 37, em nova assistência de Katai. Mas ainda no primeiro tempo, o angolano Mingo ampliou.

No segundo tempo, aos sete minutos, De Barr, de fora da área, descontou para o Lincoln Red. E não diminuiu ainda mais por causa do goleiro brasileiro Matheus (ex-Braga-POR). Afinal, arqueiro defendeu um pênalti. Pouco depois, Arnautovic (ex-Inter de Milão) fez sua estreia. Contudo, fezum jogo apagado e perdeu um gol feito. Mas o Estrela, muito superior, ampliou com N’Diaye.

Próxima fase da Champions e premiação

Além dos cinco jogos desta terça, outros dez confrontos serão realizados na quarta-feira (30). Dessa forma, os 15 times que avançarem se juntam a outros cinco que entram diretamente nesta fase: Nice (França), Feyenoord (Holanda), Benfica (Portugal), Club Brugge (Bélgica) e Fenerbahçe (Turquia).