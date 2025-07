Emerson Royal aparece no BID da CBF e pode estrear com a camisa do Flamengo

Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, Emerson Royal apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para estrear com a camisa rubro-negra. A negociação envolveu o pagamento de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) ao clube italiano por parte dos direitos econômicos do atleta.

Dessa forma, o lateral-direito assinou contrato até o fim de 2028 e apareceu no Maracanã, antes da partida contra o Atlético-MG, ao lado de Saúl, outra novidade no elenco.