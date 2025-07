Dudu pede anulação de suspensão após foto de Leila com relatora

Atacante do Atlético-MG já cumpriu dois dos seis jogos de suspensão pelas ofensas misóginas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira / Crédito: Jogada 10

O atacante Dudu, do Atlético-MG, pediu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a anulação da suspensão de seis jogos por xingamentos direcionados à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A defesa do jogador entrou com o pedido por causa da uma publicação da relatora caso, Renata Mendonça, nas redes sociais. Em postagem no dia 18 de julho, a relatora tirou uma foto lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ela, aliás, exaltou o espaço ocupados por mulheres no esporte e no mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a “ESPN”, Dudu alega que a postagem ocorreu em um momento inoportuno, já que a publicação aconteceu minutos antes do julgamento, o que indica um interesse da relatora com relação à causa. O ex-jogador do Palmeiras recebeu condenação pelo STJD a cumprir seis jogos de suspensão. Além disso, pagamento de R$ 90 mil por infração ao artigo 243-G. Ele foi punido por misoginia contra a presidente do Palmeiras. Leila criticou Dudu em depoimento Durante seu depoimento, Leila Pereira voltou a criticar duramente o atacante e o classificou como covarde por não ter comparecido presencialmente ao julgamento. “Que esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido no teleprompter. Devia estar aqui, vem encarar uma mulher. Mas não, é muito mais confortável ler lá no TP o que tem que dizer. Eles são covardes. Gostam de agredir no privado, no máximo nas redes sociais, onde estão protegidos pela distância”, afirmou a dirigente.

Além disso, Leila ainda questionou a diferença de tratamento que ela recebeu da opinião pública em relação a outras figuras do futebol, como Filipe Luís, quando este criticou publicamente o atacante Pedro, do Flamengo. “Quando é uma mulher que se rebela, que critica, é ‘mimimi’. Quando é um homem, é liderança. Isso diz tudo”, completou. Relembre o caso A crise entre Dudu e Leila, afinal, começou com a tentativa de transferência do jogador ao Cruzeiro, no fim de 2023. O acordo acabou desfeito e o atacante acabou deixando o Palmeiras meses depois. Na ocasião, Dudu publicou nas redes sociais uma mensagem atacando a presidente: