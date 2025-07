Diretor do Flamengo, José Boto destaca dificuldade em contratar Emerson Royal

Antes da apresentação de Emerson Royal no Ninho do Urubu como reforço do Flamengo, o diretor de futebol, José Boto, detalhou como foi o processo da contratação do lateral junto ao Milan, da Itália. O português destacou que acordo depois para acontecer do fuso horário entre os países.

“Não foi uma contratação fácil, nós dois sabemos. Isso é um pouco mais difícil do que jogar Football Manager. Existem três partes: a parte do jogador, a parte do Flamengo e depois o outro clube. Havia cinco horas de diferença no horário em que estava o Emerson, e umas doze de onde estava o Milan, em Singapura. Nos tiraram umas horas de sono, mas conseguimos”, celebrou Boto.