Davide celebra primeira vitória em casa, mas mantém pés no chão

O Botafogo venceu pela primeira vez em casa sob o comando de Davide Ancelotti. Afinal, o Glorioso superou o Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e abriu vantagem por uma vaga nas quartas. Apesar da alegria pela primeira vitória no Niltão, o treinador italiano manteve os pés no chão.

“É um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo respeito. É uma equipe perigosa, organizada. O jogo poderia acabar 2 a 1 ou tudo aberto. É um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Desejo de ganhar em casa eu tinha, sendo sincero. Muito contente não só pela vitória, mas porque temos um caminho que seguimos”, disse.