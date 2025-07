CSA x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Time alagoano chega em crise, enquanto Cruz-Maltino busca recolher cacos de eliminação dolorosa na Sul-Americana e proximidade do Z-4 / Crédito: Jogada 10

Muita coisa mudou desde que CSA e Vasco garantiram suas vagas às oitavas de final da Copa do Brasil. E, nesta quarta-feira (30/7), os times tentarão superar suas respectivas crises ao duelarem no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), por vaga nas quartas da tradicional copa. Com estreia de treinador, o Azulão vem de cinco jogos sem vencer pela Série C, enquanto o Cruz-Maltino ainda tenta sua primeira vitória pós-Mundial de Clubes. Vejamos, assim, como chegam os rivais para este duelo de ida, que começa às 19h (de Brasília). Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Na zona de rebaixamento, Juventude demite o técnico Claudio Tencati Como chega o CSA Apesar da heroica campanha na Copa do Brasil 2025, passando por Boavista (RJ), Tuna Luso (PA) e até mesmo o gigante Grêmio, o CSA chega em crise para enfrentar outra enorme equipe do futebol brasileiro. Além dos graves problemas financeiros, a equipe se vê em queda livre na Série C, seu principal torneio no ano.

Afinal, o Azulão perdeu quatro de seus últimos cinco jogos na competição, desperdiçando a excelente vantagem alcançada nas primeiras rodadas. Se estava próximo da liderança, agora já se encontra na nona posição, com 18 pontos em 14 jogos – 12 a menos que o líder Caxias. Já são, assim, cinco pontos de distância para o Náutico, quarto colocado e time que abre o G-4 da Terceirona. Em meio à essa seca na Série C, a equipe, no entanto, conseguiu eliminar o Ferroviário (CE) e avançar para a semifinal da Copa do Nordeste, repetindo 1999 e 2010 como melhor campanha na História do torneio. Isso não foi suficiente para salvar o técnico Higo Magalhães, demitido no último domingo (27/7) após revés por 3 a 1 para o Londrina. Assim, a equipe anunciou na última segunda (28/7) a chegada do seu substituto, Márcio Fernandes. O treinador de 63 anos – velho conhecido da casa – já foi apresentado e revelou que não deve realizar muitas mudanças na equipe.

“Seria uma utopia da minha parte chegar e querer mudar tudo. Até porque, como eu falei, o trabalho já foi bom, aconteceram alguns problemas de percurso, normalmente, mas a gente tem que ter uma linha. A gente vai manter e, dentro do que a gente pode ver nesse treinamento, ou de amanhã (terça), a gente possa trocar alguma coisa, mas não loucamente”, disse no CT Gustavo Paiva. Como chega o Vasco O Cruz-Maltino também não vive lua de mel com sua torcida. Afinal, ainda não venceu desde que o Mundial de Clubes se encerrou e já acumula cinco partidas sem vitória – apesar de os últimos três jogos serem empates. Assim, o Vasco deu adeus à Sul-Americana antes mesmo das oitavas de final e já ronda perigosamente a zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe vem de um polêmico empate contra o Inter, por 1 a 1, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do torneio. Léo Jardim recebeu cartão vermelho, mas só cumprirá a suspensão contra o Mirassol, já que o jogo contra o CSA vale por uma competição diferente. No entanto, é possível que Daniel Fuzato comece jogando, até porque o goleiro titular está com hematoma na bacia e, por isso, é dúvida.