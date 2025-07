Com Coutinho e Léo Jardim, Vasco divulga relacionados para viagens

O Vasco divulgou na tarde desta terça-feira (29/7) a lista de relacionados para os jogos contra CSA, pela Copa do Brasil, e Mirassol, pelo Brasileirão. A lista, afinal, conta com o importante retorno de Philippe Coutinho, fora de ação desde a derrota para o Botafogo, dia 12 de julho.

No comunicado, o Cruz-Maltino informou que o atacante GB já realiza trabalhos no campo. No entanto, o jovem não consta entre os relacionados. A viagem do Vasco a Maceió, capital do Alagoas, será nesta terça, com o desembarque sendo previsto para ocorrer de forma privada. A delegação, dessa forma, ficará no Hotel Ritz Lagoa da Anta.

Coutinho estava fora por conta de um estiramento na panturrilha esquerda. Assim, perdeu os últimos quatro jogos do Vasco enquanto se recuperava da lesão. A tendência é que ele esteja entre as opções no banco de reservas contra o CSA, nesta quarta-feira (30/7), no Estádio Rei Pelé.

Outro que viaja com a equipe é o goleiro Léo Jardim. Com contusão na bacia, o goleiro está suspenso para o duelo contra o Mirassol, em SP, mas apto a atuar pela Copa do Brasil. Ao todo, Fernando Diniz relacionou 31 jogadores para as partidas em questão.