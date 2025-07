Clube russo vai enviar proposta ao Flamengo por Matheus Gonçalves

Nos últimos dias, o Grêmio também mostrou interesse em Matheus Gonçalves. O time gaúcho enviou ao staff do atleta uma proposta de 3,5 milhões de euros por 50% de seus direitos. No entanto, os empresários nem repassaram ao Fla, já que os valores são iguais aos que foram oferecidos pelo Cruzeiro.

Destaque na base, Matheus Gonçalves coleciona 55 jogos no time profissional do Flamengo, mas não conseguiu emplacar. Desde que Filipe Luís assumiu o time, as oportunidades diminuíram e o próprio jogador pediu para jogar com o sub-20 em algumas oportunidades para manter o ritmo.

Recentemente, Matheus Gonçalves voltou a jogar pelo profissional no clássico contra o Fluminense e chegou a entrar na relação contra o Santos e Atlético, porém não entrou em campo. Assim, ele tem chance de entrar em campo contra o Galo, pelas oitavas da Copa do Brasil.