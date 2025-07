City anuncia retorno do goleiro James Trafford

“Estou muito animado por trabalhar com o Pep Guardiola e com um grupo de jogadores de altíssimo nível. Dessa forma, quero seguir evoluindo e sei que esse é o melhor lugar para isso. Ou seja, mal posso esperar para entrar em campo diante da torcida e dar o meu máximo pelo clube”, completou Trafford.

Formado nas categorias de base do City, Trafford retorna em um momento de destaque na carreira. Além disso, na última temporada, foi um dos pilares do acesso do Burnley à Premier League, com números impressionantes. Foram apenas 16 gols sofridos em 45 partidas e 29 jogos sem ser vazado, incluindo uma sequência histórica de 12 partidas seguidas com o gol intacto.

Por fim, a disputa pela titularidade promete ser intensa, com Ederson e Ortega ainda no elenco. No entanto, o brasileiro está no radar do Galatasaray, de acordo com informações da imprensa internacional.

