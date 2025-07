Chefe de arbitragem da CBF defende juiz e diz que Léo Jardim ‘não quis atendimento’

Rodrigo Cintra entende que Flavio Rodrigues de Souza 'chegou ao último recurso' , mas goleiro do Vasco, não avançou no retorno / Crédito: Jogada 10

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, falou sobre a polêmica expulsão de Léo Jardim, goleiro do Vasco, no empate com o Internacional, no Beira-Rio. No lance, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza optou por aplicar o vermelho por entender que o arqueiro tentou retardar o reinício do jogo de “maneira desrespeitosa”. De acordo com Cintra, o profissional teve uma decisão que está “prevista no texto da regra, na orientação e na recomendação da FIFA”. “O árbitro estava agindo com a correção e tentando em todos os instantes analisar e dar todo o suporte para que o jogador fosse atendido. Infelizmente, ele não quis atendimento e demorou aquele tempo todo ali”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ele chegou ao último recurso, mesmo com o apoio de seu assistente, mesmo voltando lá pela segunda vez, mesmo com o médico ao lado do jogador, sem proceder nenhum tipo de atendimento. Não tinha outro recurso para retornar a partida”, completou. “O que aconteceu foi um excesso, não do árbitro, mas todas as tentativas que o árbitro teve, ele cumpriu assim em detalhes, em detalhes, foi minucioso nos procedimentos. Infelizmente, o jogador não avançou no retorno, ele não buscou o retorno à partida”, frisou. Entenda a confusão O primeiro amarelo para Léo Jardim saiu aos 22” da etapa final por retardar o início da partida. Estima-se que o jogo ficou parado por cerca de 49 segundos entre a falta de Alan Patrick (mão na bola) e a cobrança do goleiro. Durante esse tempo, o atleta fora avisado por Flávio Rodrigues de Souza para que não demorasse na reposição. Assim, levou amarelo em sua primeira tentativa de cera no jogo.