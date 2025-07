Cássio Barros valoriza evolução do Vasco no Brasileirão Sub-17

O Vasco segue firme na briga pelas primeiras posições do Brasileirão Sub-17. Campeã da Copa do Brasil da categoria nesta temporada, a equipe comandada por Cássio Barros ocupa atualmente a quarta colocação na tabela, com 21 pontos conquistados em 11 jogos – atrás apenas de Palmeiras, Cruzeiro e Santos, este último sendo o próximo adversário na competição.

Além dos resultados expressivos no ano, como a conquista nacional e a campanha semifinalista no Campeonato Carioca, Cássio destaca, então, o desenvolvimento dos atletas como ponto central do trabalho realizado.

“A avaliação é muito boa até aqui, não só pelo título da Copa do Brasil, mas também pela evolução dos atletas. Um exemplo é o Breno Sales, que começou o ano como lateral-esquerdo e virou zagueiro. Acreditamos no potencial dele e hoje ele é convocado nessa nova função pela Seleção Brasileira. Outros nomes como Medina e Léo Felix também vêm se destacando e além disso temos cinco atletas que já fazem parte do elenco do Sub-20”, afirmou o comandante.

Aproveitamento de Cássio no Vasco é alto

Com um aproveitamento de 73,52% à frente da equipe sub-17 do Cruzmaltino, Cássio soma 34 jogos no comando: 22 vitórias, nove empates e apenas três derrotas. Ex-jogador do clube, com mais de 270 partidas pelo Vasco como atleta profissional, ele valoriza o nível técnico da categoria e a entrega do grupo no dia a dia.