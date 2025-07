Caballero é apresentado no Santos: ‘Um sonho que virou realidade’

O atacante paraguaio Gustavo Caballero , de 23 anos, foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (29/7) como novo reforço do Santos. Recém-chegado do Nacional, do Paraguai, o jogador assinou contrato válido por quatro temporadas com o clube da Vila Belmiro e vestirá a camisa 17.

“Estava de férias. Foi uma negociação entre clubes. Meu representante me disse que o Santos fechou a negociação e que iria jogar com Neymar. Todo mundo sonha com isso. Comentei com um amigo que um tempo atrás eu via Neymar jogando a Champions e é um sonho que virou realidade poder jogar com ele. Sabendo tudo que significa Neymar para o futebol”, celebrou o atacante.

Aliás, Caballero já fez sua estreia pelo Peixe no último fim de semana, no empate por 2 a 2 contra o Sport, na Ilha do Retiro. Improvisado como ala pela esquerda, o atacante teve participação infeliz no gol adversário, desviando a bola após cruzamento que resultou em gol de Lucas Lima. Contudo, ele valorizou a experiência e destacou o comprometimento com o grupo.

“Não tenho problemas com o perfil. Sou um ponta que chega muito na área, fiz muitos gols no Paraguai. Não tenho problema de jogar como centroavante. Gosto de jogar na diagonal, fazer a parede, chegar na área. Mas não tenho problema na função que for fazer na frente”.

Quando soube do interesse do Santos, estive muito contente. É uma instituição muito grande, que iria estar com grandes pessoas. Com Neymar, que me anima muito jogar com ele. Sobre a situação que estamos, eu venho convencido que o grupo está focado em sair dessa sequência ruim. Seguir trabalhando. Seguro que nas próximas partidas virá o resultado.

Adaptação

É muito diferente. É uma intensidade e velocidade diferentes. Venho me preparando para isso. Tenho dias de treinamento com meus companheiros. Vamos nos conhecendo, a comissão vai entendendo o que ela quer de mim. É a velocidade e o ritmo de jogo, que são muito diferentes. Trabalhar em dobro para me adaptar em algumas coisas. A situação do time não é a melhor, mas estou confiante que o time irá reagir.