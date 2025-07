Brasil goleia Uruguai e está na final da Copa América feminina

Seleção impõe sua qualidade e, com o 5 a 1, vai em busca do nono título em dez edições do torneio. E se garante nos Jogos Olímpicos / Crédito: Jogada 10

Para surpresa de ninguém, o Brasil goleou o Uruguai na noite desta segunda-feira, 29/7, e está na final da Copa América Feminina. O duelo no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador (país-sede da competição), mostrou um Brasil muito eficaz no ataque e aproveitando os erros defensivos das uruguaias. As Celestes também mostraram qualidade ofensiva e tiveram várias chances para marcar. No fim, Brasil 5 a 1. Três gols brazucas saíram antes dos 30 minutos do primeiro tempo, com Amanda Gutierres, Gio e Marta, de pênalti. A Rainha fez ótimo jogo — além do seu primeiro gol na competição, deu o passe para o gol de Amanda Gutierrez. Na etapa final, o Uruguai diminuiu com Isa Haas, contra. Porém, Amanda Gutierres, mais uma vez, e Dudinha fecharam o placar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A final da Copa América será neste sábado, 2/9, contra a Colômbia – que venceu a Argentina nos pênaltis, também no Estádio Casablanca, em Quito. O Brasil, campeão oito vezes da competição (apenas não venceu em 2006, quando perdeu a final para a Argentina), vai tentar mais um caneco. A Colômbia busca sua primeira conquista. As duas finalistas garantiram classificação para os Jogos Olímpicos de 2026. O Uruguai, que pela primeira vez chegou a uma semifinal, disputa o terceiro lugar com a Argentina nesta sexta-feira. Mas uruguaias, argentinas e paraguaias se qualificaram para o Pan de 2027, que será no Peru (classificado como país-sede). Uruguai assusta, mas quem marca é o Brasil O Uruguai, logo no início do jogo, teve uma chance aos dois minutos, quando Wendy Carballo chutou para grande defesa de Cláudia. Mas as uruguaias não tinham medo de atacar, também falhavam na defesa. Aos 11, Marta recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Amanda Gutierrez, que fez o primeiro gol do Brasil. Dois minutos depois, nova falha na marcação e, após levantamento na área, Fátima Dutra e Gio foram na bola. Mas foi Gio quem ampliou o placar. O Uruguai seguiu tentando o gol e teve duas chances claras. Uma bola na trave em finalização de Belén Aquino e um chute de Velázquez que certamente seria gol se não fosse Isa Haas, que se jogou na bola e bloqueou o chute. E como as uruguaias eram frágeis na defesa, aos 24 minutos saiu o terceiro gol. Aos 24, Duda Sampaio cobrou falta para a área, e Daiana Farias dividiu com Isa Haas e caiu feio no lance. Mas a juíza deu uma falta das uruguaias no início do lance. Pênalti que Marta cobrou e fez seu primeiro gol nesta Copa América.