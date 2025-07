Braithwaite brilha, Grêmio vence o Fortaleza e encerra jejum no Brasileirão

Dinamarquês marcou os dois gols da vitória do Tricolor contra o Leão e clube gaúcho venceu a primeira após a pausa do Mundial

O Grêmio encerrou um jejum incômodo no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 1, com dois gols de Braithwaite, e encerrou um jejum de três jogos sem vencer na competição. Além disso, o clube gaúcho conquistou a primeira vitória no Brasileirão após a pausa para o Mundial e também quebrou uma sequência de cinco tropeços seguidos em todas as competições.

Com o resultado, o Tricolor respira na tabela e sobe para a 14ª posição, com 20 pontos, abrindo cinco pontos da zona de rebaixamento. Já o Leão vê a sua reação pausada e permanece na área do descenso, na 18ª colocação, com 14 pontos.