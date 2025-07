Botafogo vence Bragantino e larga na frente na Copa do Brasil

Com a vitória, o Botafogo pode empatar ou perder por um gol de diferença que avança às quartas de final. O jogo de volta acontece no dia 6, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista. Antes, no entanto, o Alvinegro recebe o Cruzeiro, domingo (3), às 16h, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, o Glorioso venceu o Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final. Assim, está próximo de encerrar a “maldição” das oitavas. Montoro e Barboza marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Botafogo domina e sai na frente do placar

O Botafogo dominou as ações no primeiro tempo. Apesar do equilíbrio na posse de bola, o Glorioso teve mais volume. Dessa forma, criou as melhores chances e foi mais eficiente. Em bela jogada pela direita, aos 16 minutos, Vitinho recebeu em profundidade e cruzou rasteiro para Montoro, que chegou de trás com liberdade e bateu sem chances de defesa para Cleiton.

Após abrir o placar, o Botafogo ganhou mais confiança. Savarino quase ampliou em chute da entrada da área, mas Cleiton fez grande defesa. Contudo, o goleiro do Bragantino não conseguiu evitar o gol de Barboza, aos 31 minutos. O zagueiro roubou a bola de Eduardo Sasha e avançou para o ataque. Na sequência do contra-ataque, Cuiabano recebeu na esquerda e cruzou na medida.

Apesar do domínio do Botafogo, o Bragantino não foi completamente dominado. Afinal, o Massa Bruta conseguiu equilibrar a posse de bola e chegou a incomodar no começo da partida. O time paulista começou marcando alto e tendo mais a bola, e chegou a criar uma boa chance com Eduardo Sasha, aos cinco. Contudo, a pressão durou apenas 15 minutos.

Cleiton salva Bragantino e segura Botafogo

Em desvantagem no placar, o Bragantino tentou reduzir o prejuízo para o jogo de volta. Contudo, o time paulista pecou na falta de eficiência no ataque. Andrés Hurtado tentou, mas isolou. Depois, Eduardo Sasha foi bloqueado em outra tentativa. Mas não passou disso. O Massa Bruta voltou a incomodar somente aos 41 minutos, com Praxedes, mas John fez a sua melhor defesa na partida.