Barboza destaca vantagem e vibra com segundo gol pelo Botafogo

“Muito especial. É meu segundo gol com essa camisa. Estou muito feliz, mais do que nada porque a vitória foi nossa. Sabemos que não acabou aqui, tem mais um jogo. Temos que comemorar hoje, amanhã treinar e já pensar no próximo jogo”, disse o zagueiro.

O Botafogo largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, o Glorioso venceu o Bragantino por 2 a 0 , nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final. Autor do segundo gol, Barboza celebrou a boa fase com a camisa alvinegra e destacou a importância da vantagem construída dentro de casa.

O Botafogo construiu a vitória ainda no primeiro tempo. O Alvinegro dominou as ações, teve mais volume e criou as melhores chances. Assim, marcou com Montoro e Barboza. No segundo gol, aliás, o zagueiro roubou a bola na defesa e avançou por 80 metros, até concluir a jogada de cabeça. Já na etapa final, o Glorioso teve chances de aumentar a vantagem, mas parou nas boas defesas do goleiro Cleiton.

Com a vitória, o Botafogo pode empatar ou perder por um gol de diferença que avança às quartas de final. O jogo de volta acontece no dia 6, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista. Antes, no entanto, o Alvinegro recebe o Cruzeiro, domingo (3), às 16h, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão.

