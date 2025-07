Bahia x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre Bahia e Retrô promete agitar o futebol nordestino. Afinal, o Esquadrão de Aço recebe o Azulão de Camaragibe, nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time baiano chega embalado por uma grande fase na temporada, enquanto os pernambucanos buscam escrever mais um capítulo de Davi contra Golias.

O Bahia chegou nas oitavas de final após eliminar o Paysandu — com facilidade (5 a 0 no agregado). Já o Retrô, por sua vez, eliminou o Atlético-GO e o Fortaleza, times que figuram entre as duas primeiras divisões nacionais. A classificação contra o Leão do Pici, aliás, serve de motivação para encarar mais um gigante do futebol nordestino. O confronto, inclusive, será inédito na Copa do Brasil.