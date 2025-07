Atlético-MG faz proposta ao Vasco por lateral da base

Galo quer empréstimo com obrigação de compra do jovem Paulo Ricardo, de 20 anos; jogador quase parou no Volta Redonda

O Atlético-MG está tentando a contratação de um jovem da base do Vasco. Trata-se de Paulo Ricardo, de 20 anos. Assim, o Galo realizou proposta de empréstimo com obrigação de compra ao Cruz-Maltino.

Segundo o repórter Venê Casagrande, do “SBT”, em publicação na última segunda-feira (28/7), a oferta é por empréstimo até o fim de 2026, com obrigação de compra por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,2 milhões no câmbio atual) por 70% dos diretos econômicos do jogador. Tal cláusula obrigatória seria ativada caso Paulo atuasse em 20 partidas no time profissional do Atlético no período. O Vasco, porém, ainda não respondeu a proposta.

As últimas semanas do lateral-direito têm sido agitadas. Afinal, o jogador chegou a se apresentar ao Volta Redonda, da Série B, para um empréstimo até o fim de 2025. No entanto, o Vasco pediu o retorno do atleta de maneira urgente, melando a transferência para o Voltaço. Ele, então, retornou aos treinos com o time profissional.

Paulinho, como também é conhecido, é um dos principais destaques da base vascaína. Ele tem 17 aparições pela equipe sub-20 na temporada, além de ter atuado em quatro partidas no título da Seleção Brasileira no Sul-Americano da categoria, em fevereiro. Pelo profissional, Paulo tem seis jogos e um gol marcado.