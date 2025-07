Atlético de Madrid apresenta o meia Almada, ex-Botafogo: ‘ Sonho realizado’

O meio-campista Thiago Almada teceu suas primeiras palavras como jogador do Atlético de Madrid, nesta terça-feira (29). Campeão da Copa do Mundo em 2022 com a Argentina, o jogador se destacou com a camisa do Botafogo na temporada passada e depois de curta passagem pelo Lyon reforça os Colchoneros.

Dessa forma, o clube espanhol pagou 21 milhões de euros (R$ 135 milhões) ao Alvinegro, que era detentor dos direitos econômicos do atleta. No clube francês, o jogador fez 20 partidas, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências, enquanto no Glorioso conquistou o Brasileirão e a Libertadores.