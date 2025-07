Zé Love abre jogo sobre dívida com família de Neymar e revela busca por ajuda

Ex-jogador contraiu dívidas por empréstimo com Banco do Brasil e pai do atacante do Santos ajudou a quitar / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Zé Love abriu o jogo sobre as dívidas que tinha e a ajuda da família de Neymar. Em uma entrevista nesta segunda-feira (28) no “no Central Splash”, o ex-jogador revelou que foi ele quem foi atrás do pai de Neymar. “Existe essa dívida que está nos trâmites finais de ser paga. É o que falo, eu sou muito grato porque o pai do Neymar nunca me procurou. O Neymar nunca me procurou. Então, quem procurou o pai do Neymar no momento mais crítico que tive na minha vida, que todo mundo sabe o que passei, fui eu. Ele me estendeu a mão, fez coisas que ninguém faria”, contou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o ex-atacante comentou sobre a relação com Neymar. Segundo ele, atualmente eles pouco se falam, mas mantém uma boa relação e se encontraram recentemente. “Dias atrás, levei meu filho para assistir a um treino do Santos. Conversei um pouco com ele. Meu filho é apaixonado, fã do Neymar, e quis tirar uma foto com ele”, disse. Zé Love contraiu dívidas em empréstimos rurais e foi processado pelo Banco do Brasil. No entanto, o pai de Neymar decidiu ajudar o ex-jogador por conta do bom relacionamento do ex-atacante com a família do astro. Os dois firmaram amizade ainda nos tempos de Santos.

Dívidas de Zé Love e ajuda do pai de Neymar Assim, Zé Love tinha, ao todo, cinco dívidas com o Banco do Brasil quando Neymar ‘Pai’ assumiu os valores, no início de 2015. À época, o ex-atacante assinou dois contratos de cédula rural hipotecária por R$ 208 mil e R$ 123,3 mil. O gasto visava ajudar na construção de uma sala de ordem e um galpão, além da compra de uma encomenda e um tanque de reservatório para o sítio. Já em 2016, o ex-jogador fez empréstimos para o custeio de bovinocultura e leite. Além disso, no mesmo ano, fez um financiamento para comprar um carro. Assim, somou cerca de R$245 mil na dívida. Dessa forma, o ex-jogador acabou processado pelo Banco do Brasil por débitos relacionados aos empréstimos. Somadas, as cobranças ultrapassavam a quantia de R$ 820 mil com juros e correções, que ficaram insustentáveis com o tempo. A quitação da dívida só ocorreu quando a família de Neymar entrou em ação. O pai do atleta assumiu o valor de R$ 1.038.000,00 milhão junto ao Banco do Brasil em 2022 – R$ 950 mil pelo débito e mais R$ 88 mil de honorários advocatícios. Posteriormente, o empresário ingressou na Justiça para cobrar o preço de Zé Love – que devia parcelas a ele.