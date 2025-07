Zé Ivaldo desperta interesse de clubes asiáticos e pode deixar o Santos

Clube da Arábia Saudita e outro do Japão monitoram zagueiro, perto de cumprir uma meta que obrigaria o Peixe a comprá-lo do Cruzeiro

O zagueiro Zé Ivaldo está perto de cumprir uma meta que obrigaria o Santos a comprá-lo do Cruzeiro, segundo o acordo de empréstimo firmado no início da temporada. No entanto, o defensor pode deixar o Peixe ainda na janela deste meio de ano. Afinal, um clube da Arábia Saudita e outro do Japão manifestaram interesse na contratação do defensor.

Com isso, Zé Ivaldo pode deixar a Vila Belmiro justamente no momento em que o defensor perdeu espaço com Cleber Xavier. A conversa com os clubes estrangeiros ainda está na discussão sobre valores, sem a formalização de uma oferta oficial. O Santos, aliás, precisa ser avisado de qualquer proposta recebida pelo Cruzeiro.