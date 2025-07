Xhaka acerta retorno à Premier League após oito anos

Aos 32 anos, capitão da Suíça assina por três temporadas com clube que volta a disputar a elite do futebol inglês

Granit Xhaka está de volta ao futebol inglês. De acordo com informações do jornal ‘Blick’, o meio-campista suíço foi contratado pelo Sunderland por 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) e assinará por três temporadas. Aos 32 anos, o jogador chega como um dos principais reforços do clube para o retorno à Premier League, após oito anos de ausência na elite do futebol inglês.

LEIA MAIS: Jogador do City vive dia de soldado antes de se reapresentar para a pré-temporada