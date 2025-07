Varela explica como ‘orientou’ Rony em gol perdido em Flamengo x Atlético

Atacante do Galo desperdiçou uma chance clara logo no início do primeiro tempo da partida no Maracanã, no último domingo (27)

Na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético , no domingo (27) no Maracanã, Varela impediu Rony de abrir o placar ao salvar uma bola praticamente em cima da linha no primeiro tempo. Após o jogo, o lateral-direito explicou como “orientou” o atacante rival no lance, no qual o goleiro Rossi já estava batido.

Rony roubou a bola de Rossi, finalizou, e Varela tirou quase em cima da linha. O atacante do Atlético ficou frente a frente com o lateral do Flamengo, que “balançou” o corpo para o seu lado direito, e depois bloqueou a finalização no lado esquerdo.A jogada, aliás, aconteceu com apenas cinco minutos de partida.

Com o resultado, o Flamengo, afinal, chegou à liderança do Brasileirão, com 36 pontos, dois a mais do que o agora vice Cruzeiro, que perdeu para o Ceará, no Mineirão. As equipes, aliás, se reencontram nesta quinta-feira, mas pelas oitavas da Copa do Brasil. O confronto será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

