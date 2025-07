Serna, do Fluminense, confirma proposta do Atlético Nacional, da Colômbia

Atleta assume que está na mira do clube colombiano, fala sobre momento do Tricolor e projeta duelo com o Inter pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Com a intensa janela de transferências, um jogador do elenco do Fluminense tem chamado a atenção do Atlético Nacional, da Colômbia. Trata-se de Kevin Serna, que confirmou o interesse do clube, que está nas oitavas da Libertadores, em seu futebol para a sequência da temporada. “A verdade é que sim. Estava na mesa, mas são temas que trabalham muito externos, eu foco no trabalho dentro do campo. Estou muito contente com o grupo, com os dirigentes e a torcida, que tenho muito carinho, e na verdade trato de trabalhar para devolver esse carinho dentro de campo. Eu foco mais em jogar e fazer as coisas bem. Lá fora, o meu representante é encarregado das coisas que tem para mim, mas estou aqui no Fluminense”, declarou ao canal Jornada 1902.