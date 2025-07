São Paulo perde dupla titular para duelo contra o Internacional

O São Paulo terá dois desfalques importantes para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro Alan Franco e o atacante Ferreira receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo (27/7), no Morumbis. Assim, estão fora do confronto diante do Internacional, marcado para o próximo domingo (3/8), às 20h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do torneio nacional.

Ferreira foi advertido ainda no início da segunda etapa, após reclamar com veemência da anulação do gol de Bobadilla. A contestação se deu porque, no lance anterior, a bola tocou no braço de um defensor do Fluminense após cruzamento do próprio atacabte. O árbitro, no entanto, mandou o jogo seguir e invalidou o gol.

Já Alan Franco levou cartão por demora na substituição. O zagueiro acabou advertido aos 40 minutos do segundo tempo, ao sair lentamente do gramado para a entrada de Sabino.

A ausência da dupla obriga o técnico Hernán Crespo a buscar alternativas para o duelo em Porto Alegre. No sistema defensivo, Sabino pode ganhar nova chance como titular. No setor ofensivo, a ausência de Ferreira deve abrir espaço para André Silva novamente fazer dupla com Luciano no ataque. Dinneno e Tapia correm por fora.

Antes disso, o Tricolor volta a campo pela Copa do Brasil. Afinal, na próxima quinta-feira (31/7), o time enfrenta o Athletico-PR, às 19h30, novamente no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição nacional.