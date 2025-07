Santos estende o vínculo de Robinho Jr. até 2027

Menino da Vila vem ganhando suas primeiras oportunidades no time principal e teve um adiantamento contratual com o clube

O Santos anunciou na noite desta segunda-feira (28) a renovação do contrato de Robinho Jr. O atacante de 17 anos estendeu seu vínculo com o clube até abril de 2027. O novo acordo também prevê aumento nas multas rescisórias, blindando o Peixe de possíveis assédios ao jogador.

O atacante celebrou o seu novo contrato com o clube. Robinho Jr destacou a possibilidade de estrear pelo time principal do Santos e também enfatizou a valorização que recebe do clube com a extensão do seu vínculo.