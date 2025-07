Santos é multado em R$ 95 mil por incidentes na Copa do Brasil

Peixe sofre punição pesada do STJD por atos de indisciplina da torcida no duelo de contra o CRB / Crédito: Jogada 10

O Santos foi multado em R$ 95 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por incidentes ocorridos no empate em 1 a 1 com o CRB. O duelo aconteceu no dia 1º de maio, na Vila Belmiro, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A decisão aconteceu nesta segunda-feira (28/7), em julgamento realizado pela 1ª Comissão Disciplinar da entidade.

A punição se divide em duas partes: R$ 15 mil por desordens nas arquibancadas e R$ 80 mil pelo arremesso de objetos em campo, com base no artigo 213, incisos I e III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O árbitro Lucas Paulo Torezin relatou na súmula os episódios que culminaram na denúncia contra o clube paulista: "Informo que após o término da partida, durante a saída dos jogadores da equipe mandante, acabaram sendo arremessados copos plásticos em direção aos atletas, arremessados do setor onde se encontrava a torcida da equipe mandante", registrou. Além dos objetos lançados ao gramado, a torcida santista entoou cânticos de protesto contra jogadores e a diretoria. Aliás, a tensão aumentou com uma tentativa de invasão à sala de imprensa. Por fim, na saída do estádio, a situação saiu do controle. Afinal, houve confronto entre torcedores e a polícia, que utilizou gás de pimenta para conter os ânimos.