Samuel Lino já tem data para desembarcar no Rio e assinar com o Flamengo

Ativo no mercado, o Flamengo se aproxima de confirmar mais um reforço para a sequência da temporada. Afinal, Samuel Lino está de malas prontas para se apresentar ao clube carioca, visto que desembarca no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (29), no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A informação é do portal “ge”.

No momento, o jogador está em Portugal para resolver questões burocráticas antes de viajar para o Brasil. Ele fará um voo de Madrid para São Paulo ainda nesta segunda-feira,(28), onde encontrará seu empresário para seguirem juntos ao Rio.