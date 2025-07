Roma anuncia a contratação do lateral-direito Wesley, ex-Flamengo

A Roma anunciou, na tarde desta segunda-feira (28), a contratação do lateral-direito Wesley, ex- Flamengo . O clube italiano, aliás, informou que o jogador assinou o contrato válido por cinco temporadas. O técnico Gian Piero Gasperini tinha o desejo de ter o atleta o quanto antes no elenco para iniciar a pré-temporada europeia.

No elenco profissional desde 2021, Wesley fez 139 partidas e marcou quatro gols pelo Flamengo. Além disso, ele foi campeão carioca duas vezes e da Copa do Brasil. No último jogo pelo clube, o jogador se despediu com um gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Além da Roma, Wesley também recebeu propostas para se transferir ao Zenit, mas optou pela oferta italiana. Na temporada passada, o lateral esteve próximo de sair para a Atalanta, mas teve as negociações frustradas.

