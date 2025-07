Presidente do Corinthians admite dificuldade financeira em busca de reforços

Nesta segunda-feira (28), durante entrevista, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, admitiu a dificuldade em contratar jogadores e destacou principalmente a questão financeira. Mesmo assim, ele acredita ser possível trazer bons reforços gastando pouco.

Após as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior voltou a solicitar reforços, mas a diretoria do Timão ainda não atendeu às solicitações. O time segue vivo em duas frentes: o Brasileirão e a Copa do Brasil.