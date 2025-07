Porto fecha com zagueiro Bednarek que avisa: ‘Sem tempo a perder’

O Porto anunciou oficialmente um reforço de peso para a sua defesa. O zagueiro polonês Jan Bednarek, de 29 anos, veio do Southampton, da Inglaterra. Ele assinou um contrato válido até 2029 com a equipe portuguesa. O jogador, que já foi apresentado nesta segunda-feira (28), chega com um discurso de urgência para iniciar os trabalhos.

O clube português, aliás, investiu 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 48,75 milhões) no negócio. O novo contrato do zagueiro, contudo, terá uma multa rescisória bastante alta. O valor foi fixado em 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 390 milhões). Bednarek, que usará a camisa 5, já iniciou os exames médicos no clube.