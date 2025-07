Mayke revele motivos que o levaram escolher transferência para o Santos

Lateral não escondeu o entusiasmo em atuar junto com o Neymar e também está disposto a ajudar na reconstrução do clube

Mayke não escondeu que um dos principais motivos de descer a serra é poder atuar com o Neymar. Mesmo sendo apenas um ano mais novo, o lateral confessou ser fã do craque e espera fazer tudo para que o atacante possa brilhar com sua parceria.

O lateral-direito Mayke está nos últimos detalhes para fechar sua transferência ao Santos. O jogador deixou o Palmeiras após oito anos e conquistas de 12 títulos . A negociação aconteceu sem custos, já que o atleta tinha contrato com o Alviverde até o fim do ano e poderia assinar um pré-contrato com outro clube para a próxima etapa. Entretanto, os representantes do jogador conseguiram sua liberação imediata para o Peixe.

“Não vou enganar que sou muito fã dele. É um dos melhores jogadores que já vi jogar. Não o conheço, sempre tive o sonho de conhecer, jogar com ele. Eu só vou roubar a bola e dar no pé do homem. Correr para ele. Ele sabe o que faz com a bola. Única coisa que tenho certeza é que vai ser muito fácil jogar do lado dele. Às vezes vai ser difícil pensar como ele, mas vai ser um sonho que vou realizar, um grande jogador”, afirmou, em entrevista ao portal GE.

Momento do clube

O lateral vai viver uma realidade bem diferente do que está acostumado. Se no Palmeiras, Mayke brigava por títulos e sempre estava na parte de cima da tabela, agora no Santos a missão é reconstruir um clube que veio da Série B e passa por um momento complicado no Brasileirão. O jogador sabe que o momento não é dos melhores, mas quer ajudar a construir uma nova realidade no Peixe.

“É um time grande, só que futebol é assim, às vezes tem momentos bons e outros não tão bons. O Santos vive em um não tão bom, mas tenho certeza que vai sair dessa, é um clube gigantesco. Estou indo para lá para tentar ajudar e fazer de tudo para construir uma nova história”, ressaltou.

Sonho com a Seleção

Aos 32 anos, Mayke ainda tem desejos para cumprir em sua carreira. Um dos principais é realizar o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. No ano passado, o lateral chegou a aparecer em pré-convocações de Dorival Júnior. A um ano da Copa, o jogador promete que vai se esforçar para conseguir essa grande realização.