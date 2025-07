Mascherano critica MLS por suspensão a Lionel Messi

No último fim de semana, o Inter Miami teve de enfrentar o FC Cincinnati, pela Major League Soccer (MLS), sem a presença de sua maior referência técnica: Lionel Messi. Em razão da ausência sem justificativa válida por parte do argentino no confronto All-Star, onde os melhores da liga norte-americana duelaram com a seleção da Liga MX (Campeonato Mexicano), a organização puniu o camisa 10 do Inter Miami com uma partida de suspensão. Algo que deixou o treinador do clube da Flórida, Javier Mascherano, notoriamente irritado.

A chateação do comandante da equipe estadunidense, na verdade, não está voltada para a penalidade de Messi em si. Nesse sentido, Mascherano fez a ressalva de que, mesmo não concordando com a decisão, ele assegura que não tem a intenção de “mudar as regras”.