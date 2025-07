Maior torcida do Brasil: Flamengo amplia liderança, Corinthians tem queda e Palmeiras ‘estabiliza’

Levantamento aponta queda no número de torcedores em diversos clubes do país; Bahia, Atlético-MG e Botafogo têm crescimento nos últimos anos

Quem é a maior torcida do Brasil? Sempre existe esse questionamento no mundo do futebol. Nesta segunda-feira (28), o jornal O Globo divulgou pesquisa sobre as maiores torcidas de clubes de futebol do território brasileiro. O levantamento foi feito em parceria com o instituto Ipsos-Ipec e escutou 2 mil brasileiros com mais de 16 anos de forma presencial entre os dias 5 e 9 de junho de 2025, em 132 municípios de todas as regiões do país.

De acordo com o levantamento, o Flamengo, portanto, segue absoluto como maior torcida do Brasil, inclusive ampliando sua liderança sobre o Corinthians. O Timão, entretanto, “despencou” na preferência nacional, apresentando a maior queda entre todos os clubes que somaram respostas: foi de 15,5% do geral nacional para 11,9%.