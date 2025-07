Leitura Labial expõe reclamação de Hulk com Filipe Luís sobre Wallace Yan: ‘Não dá’

Veja o vídeo da conversa entre atacante e técnico após a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão

O pós-jogo da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG ficou marcado por uma conversa — até então misteriosa — entre Hulk e Filipe Luís, ainda no gramado do Maracanã. Instantes após o triunfo por carioca por 1 a 0, câmeras da transmissão captaram o atacante conversando, quase como aconselhando, o técnico rubro-negro, que o responde enquanto cumprimenta outros atleticanos na saída dos times.

Nesta segunda-feira (28), a leitura labial do momento sanou qualquer dúvida sobre o tema central do diálogo: Wallace Yan. A conversa, revelada pelo perfil ‘Velloso’, especialista neste tipo de análise, se referia à insatisfação de Hulk com a postura do jovem rubro-negro.