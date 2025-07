Johnny, ex-Inter, cita motivo para seguir em La Liga: ‘Estar com os melhores’

Com isso, o meio-campista expôs sua ansiedade ao passar a integrar em um grupo repleto de talento. Inclusive, o brasileiro também apontou as suas pretensões e anseios ao mudar de clube na Espanha

Na mesma janela, o Atlético de Madrid também contratou o zagueiro eslovaco Hancko junto ao Feyenoord, o lateral espanhol Marc Pubill e o italiano Ruggeri em negociações com Almería e Atalanta, respectivamente. Além disso, anunciou outros meio-campistas: o espanhol Álex Baena, ex-Villarreal, e o argentino Thiago Almada, que estava no Lyon, da França, e ex-Botafogo.

Atlético de Madrid promete voltar a brigar pelo título de La Liga

Desta forma, com essas movimentações, o Colchonero já desembolsou mais de R$ 1 bilhão com esses seis reforços. Johnny despertou o interesse do clube da capital da Espanha pela sua passagem de destaque no Real Betis. Em duas temporadas, foram 65 jogos, cinco gols e três assistências.

Ele, aliás, foi a quarta contratação do Atlético de Madrid para a próxima temporada e assinou contrato válido até 2030. O volante transferiu-se para a Europa em 2023, quando saiu do Internacional para o clube da cidade de Sevilha.

O volante chegou ao Colorado para atuar nas categorias de base e foi para o profissional em 2019. No grupo principal, atuou em 144 oportunidades, com sete gols e cinco assistências. Com essa mudança de clubes de Johnny, o Inter deve receber quase R$ 38 milhões pelo acordo de 20% de mais-valia no lucro de uma eventual venda por parte do Real Betis e também pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.