Jogador do City vive dia de soldado antes de se reapresentar para a pré-temporada

O Manchester City se reapresentou nesta segunda-feira (28) para a pré-temporada do time, e o zagueiro Josko Gvardiol voltou ao clube com uma história curiosa na bagagem. Durante os últimos dias de férias, o jogador croata decidiu viver uma experiência fora do comum e viveu um dia de soldado.

