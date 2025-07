Inter de Milão pressiona Atalanta por atacante e estipula prazo para acordo

LEIA MAIS: Barcelona quer dobrar valor do patrocínio com Spotify

A Inter de Milão insiste na contratação de Ademola Lookman, mas as negociações com a Atalanta ainda não avançaram. Diante da demora, o presidente do clube, Beppe Marotta, decidiu colocar uma pressão e enviou um recado direto ao time de Bérgamo.

“Não escondo que nos próximos dois ou três dias vamos encerrar as conversas com a Atalanta. Acredito que esta seja a semana decisiva. Lookman tem o perfil que procuramos, embora não seja a única opção. Se as condições forem favoráveis, vamos avançar nas negociações e talvez fechar o acordo. Caso contrário, vamos seguir por outro caminho”, afirmou Marotta.

De acordo com a imprensa italiana, Lookman já teria aceitado um contrato de cinco anos com o Inter. No entanto, a Atalanta faz jogo duro. Depois de vender Mateo Retegui para o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, o clube quer 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) pelo atacante nigeriano, que foi o grande destaque da final da Liga Europa de 2024 ao marcar três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen.

Desde que chegou à Atalanta, em 2022, após passagens por Everton e RB Leipzig, Lookman soma 52 gols em 118 partidas por competições oficiais.

Vice-campeão italiano e derrotado pelo PSG por 5 a 0 na última final da Champions, a Inter já conta com Lautaro Martínez e Marcus Thuram para o ataque. Ainda assim, o clube quer mais opções para o setor ofensivo.