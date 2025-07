Guilherme Arana, do Atlético, recebe oferta do Spartark, da Rússia

Os valores giram em torno 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) pelo jogador do clube mineiro e com contrato até 2027

O próximo passo do clube russo será apresentar oficialmente a oferta à diretoria do Galo. O Atlético já está ciente do interesse do Spartak pelo jogador. Durante o Mundial de Clubes, outras sondagens também chegaram ao atleta. A informação é do portal “ge”.

Nesta segunda-feira (28), o Spartak Moscou, da Rússia, demonstrou interesse e formalizou uma proposta pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. A negociação pode atingir 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões, na cotação atual).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Paulinho, do Palmeiras, notifica o Atlético Mineiro por dívidas

Arana tem contrato com o Atlético até 2027. No entanto, nesta temporada, ele enfrenta dificuldades para manter uma sequência no time comandado por Cuca por causa de lesões. Entrou em campo 20 vezes e ainda não marcou gols. Mesmo assim, conquistou o Campeonato Mineiro deste ano, em final contra o América-MG.

Revelado pelo Corinthians, Arana já passou pela Europa, com atuações discretas por Atalanta (Itália) e Sevilla (Espanha). Desde 2020 no Atlético, venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021.