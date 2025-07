Guardiola confirma pausa na carreira após fim de contrato com o City

Um dos técnicos mais vitoriosos do futebol moderno, Pep Guardiola revelou que irá fazer uma pausa na carreira após o fim de seu contrato com o Manchester City, válido até 2027. Em entrevista à revista GQ Hype, da Espanha, o treinador catalão explicou que a decisão está tomada e não há previsão de quando retornará à beira dos gramados.

“Sei que depois desse tempo no City vou parar, isso é certo, está decidido, mais do que decidido. Não sei por quanto tempo vou parar, um ano, dois anos, três anos, cinco, 10, 15, não sei. Mas com certeza vou parar depois desse tempo no City, porque preciso parar e focar em mim, no meu corpo”, declarou Guardiola.

Guardiola está à frente do Manchester City desde 2016 e, ao fim do contrato, terá comandado o clube por 11 temporadas. Aliás, está é a passagem mais longa de sua carreira. Além disso, ele se tornará o treinador com mais jogos na história do clube, consolidando uma era marcada por títulos, recordes e um estilo de jogo revolucionário.

Mesmo após uma temporada abaixo do padrão vitorioso estabelecido pelo próprio treinador, o clube optou por renovar o vínculo de Guardiola em 2024 por mais três anos.

“Devíamos ter trocado mais jogadores, mas é muito fácil dizer isso depois do ocorrido. Passamos muitos meses sem vencer jogos. Isso nunca aconteceu antes. Mas te coloca no seu devido lugar”, refletiu o técnico.