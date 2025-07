Gabriel Bontempo se destaca e ganha pontos com Cleber Xavier no Santos

Meia vem atuando bem nas últimas partidas, marcou contra o Sport e agora mira sequência com a camisa do Peixe

Apesar do empate amargo em 2 a 2 com o lanterna Sport, no último sábado (26/7), pelo Campeonato Brasileiro, o Santos teve ao menos um motivo para comemorar na Ilha do Retiro: a boa atuação do meia Gabriel Bontempo. O jogador entrou no intervalo e ajudou o time a reagir mesmo com um jogador a menos.

O jovem de 20 anos entrou no lugar de Zé Rafael e deu mais dinamismo ao meio de campo santista. Além de marcar o primeiro gol do Peixe na partida, recolocando a equipe no jogo. Aliás, a atuação consistente aumenta a expectativa sobre seu papel no elenco comandado por Cleber Xavier, técnico interino desde a saída de Pedro Caixinha.

Bontempo, que foi titular em algumas partidas sob o comando anterior, perdeu espaço com o retorno de Zé Rafael, mas tem aproveitado bem as oportunidades. Desde a retomada do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes, o camisa 20 esteve presente em quase todos os jogos, ficando de fora apenas contra o Mirassol.

No duelo contra o Flamengo, foi dele a construção da jogada que terminou com o gol de Neymar. Ele recebeu no meio, avançou e serviu Guilherme, que deu a assistência para o camisa 10 balançar as redes. Contra o Internacional, repetiu o bom desempenho ao substituir Zé Rafael no intervalo e melhorar a fluidez ofensiva do time.

Gabriel Bontempo ganha elogios do treinador do Santos

O rendimento do meia tem feito Cleber Xavier refletir sobre uma possível volta ao time titular.